Pedro Jiménez 11 FEB 2026 - 00:25h.

El actor reconoce que tras su papel en 'Física o Química' ha tenido que "ir a la contra": "La profesión te defrauda si pones muchas expectativas"

Los invitados de ‘Universo Calleja’ se enfrentan a una durísima escalada y Raúl Pérez emociona con su superación: “Es lo más difícil que he hecho”

Compartir







Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo, más conocido como Maxi Iglesias, actor -de cine, televisión y teatro-, modelo y también escritor, se ha unido a la aventura que está emprendiendo Jesús Calleja en la Columbia Británica (Canadá) en pleno viaje en autocaravana de este junto a Willy Bárcenas y Ana Peleteiro, y también Ruth Lorenzo, que se unía junto al actor. Un Maxi Iglesias que ha revelado cómo le ha cambiado la vida la fama que cosechó con su papel en Física o Química y ha confesado un papel que se negó a hacer como actor, rechazando una enorme cantidad de dinero.

Maxi Iglesias comenzó a ser actor con seis años, dándose cuenta en ese momento que le gustaba "hacer cosas de actuar". A esa edad, la agencia a través de la cual el actor hacía fotos en diversos anuncios hizo que su sueño de ser actor comenzase a coger forma. Sus padres siempre le apoyaron, sin quitarle su idea de cumplir con algo que había estado en su cabeza desde el primer momento y en todo momento estando de su lado.

Fue entonces cuando llegó el papel de su vida: Física o Química, una serie de éxito absoluto que le abrió las puertas a él y a un conjunto de actores de prácticamente la misma generación a un mundo muy pero que muy difícil, pero agradecido: el cine. Maxi Iglesias ha señalado que está muy feliz con su carrera y habla de su caso: "Me llegó algo muy bueno de joven y luego tienes que ir a la contra. La profesión te defrauda si pones muchas expectativas".

Además, el invitado en 'Universo Calleja' ha reconocido que durante un tiempo se ha visto frustrado por estar encasillado en un tipo de papel a raíz de la exitosa serie, pero poco a poco se ha ido despegando de esa especie de frustración y también, como consecuencia, de ese papel en el que se le había encasillado.

Maxi Iglesias ha revelado un papel que rechazó de manera rotunda precisamente por esto mismo, porque estaba "harto" de hacer, por así decirlo, el mismo papel siempre: "Era peligrosamente parecido a otra cosa que había hecho anteriormente. Habría sido uno de los mejores sueldos de mi vida... sin embargo ahora vengo de hacer una película que no tenían apenas presupuesto, pero que por guion me ha encantado y he dicho: 'esto tengo que hacerlo'. Esto no ha sido ni una tercera parte del otro papel. Yo mismo me dije, cuando recibí el guion, que lo tenía que hacer".

El debut de Maxi Iglesias como escritor

'Horizonte artificial' ha sido el debut de Maxi Iglesias como escritor. Una novela en la que, para escribirla, el actor se ha sacado la lincencia de piloto privado: "Quería aprender una cosa que me había fascinado desde pequeño: volar. Mi abuelo vivía enfrente de Cuatro Vientos. Escribí el libro pensando que podía hacerse una película perfectamente", ha señalado un Maxi Iglesias que confiesa que "apostaría todos sus ahorros en producirla...".