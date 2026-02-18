Santi Millán habla de su mujer en 'Universo Calleja' y cómo es trabajar con ella

Patricia Fernández 18 FEB 2026 - 00:45h.

Ana Peleteiro y Benjamín, su marido, cuentan como es trabajar juntos y si eso les afecta en la pareja

Santi Millán se pronuncia en 'Universo Calleja' sobre la filtración de su vídeo íntimo y aclara cómo fue la reacción de su mujer: “¿Hubo una crisis matrimonial?”

Compartir







Santi Millán, al frente de este último programa en Canadá de 'Universo Calleja' a consecuencia de que Jesús Calleja tuviera que abandonar la grabación para operarse de la mano tras su caída, ha compartido varios momentos con los invitados al programa en el que han compartido anécdotas y confesiones.

En un momento alrededor del fuego, Ruth Lorenzo preguntaba a Ana Peleteiro y a su marido, Bejnamín, cómo llevan lo de trabajar juntos y que él sea su entrenador y la atleta hacía una primera confesión, entre bromas: "Mejor que como marido y mujer".

Momento en el que Santi Millán reflexionaba sobre esto y ponía el ejemplo de su propia pareja: "Yo con mi mujer, cuando trabajamos juntos... están claros los papeles entre los dos, en cambio en una pareja la cosa no está definida de principio". Algo con lo que estaba de acuerdo Ana Peleteiro: "Fluctúas más".

¿Cómo llevan Ana Peleteiro y su marido trabajar juntos?

Y tras esto, la deportista hablaba de cómo están llevando como matrimonio trabajar juntos: "Habéis visto como me trata, como una princesa, siempre me llama 'baby' desde que me conoce y el primer día que entramos a la pista él me empezó a llamar Ana y fue un impacto para mí y dije: 'Me gusta' porque quiere separar nuestra relación del trabajo". Y añadía algo: "Ha habido días que hemos discutido en casa y al llegar a la pista dejábamos ese enfado".