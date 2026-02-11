Patricia Fernández 11 FEB 2026 - 01:13h.

Sorpresa al ver un oso negro muy cerca durante una de las actividades de 'Universo Calleja'

Jesús Calleja tiene que abandonar la grabación de 'Universo Calleja' tras su caída y pasa el testigo a Santi Millán: “No me ha pasado en veinte años”

Compartir







Jesús Calleja y los invitados a 'Universo Calleja' en medio de su aventura por la isla de Vancouver en la Columbia Británica iban a surcar un río en kayak para ver los 30.000 salmones que remontan al día en un entorno en el que habitan los espectaculares osos negros y no iban a tardar en ver uno.

Por parejas se lanzaban a estas increíbles aguas, las que tenían que surcar entre rocas viviendo momentos de lo más divertidos hasta llegar donde les esperaban cientos de salmones y una imagen para el recuerdo mientras hacían 'snorkel'.

Mientras tanto, Jesús Calleja les esperaba en la orilla tras no poder hacer la actitud por la caída que sufría en la actividad anterior en bicicleta. Y les alertaban de la presencia de un enorme oso negro muy cerca de donde estaban: "Me están diciendo que está cruzando el río y que en teoría saldría por aquí". Momento en el que podía verle: "Es gigante, ¿viene para acá? Va por donde van a salir los chicos".

Ajenos a todo esto estaban Willy Bárcenas, Ana Peleteiro y su marido, Ruth Lorenzo, Maxi Iglesias y Santi Millán, todo mientras Jesús Calleja se quedaba muy pendiente y el oso se acercaba más: "Tengo el corazón... está aquí ya. Vámonos, pero no corráis".

"Nos confirman que es peligroso que salgan por aquí, es su territorio ahora mismo de caza y no pueden salir por aquí", explicaba el presentador, momento después del que los invitados se daban cuenta de la presencia de este imponente animal: "Hay un oso, Vámonos de aquí, ¿no?"

Y Willy Bárcenas que salía del agua podía ver muy de cerca, junto a Jesús Calleja, a este oso pasando por el camino: "Es muy fuerte, ¿no? Qué locura". Y el resto no podía creerse poder vivir este momento y ver un oso de cerca: "Qué bien haberlo visto".