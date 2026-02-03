Patricia Fernández 03 FEB 2026 - 23:36h.

Santi Millán habla con Jesús Calleja sobre el vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales que se filtró en las redes sociales

En esta nueva temporada de 'Universo Calleja' en el que Jesús Calleja ha querido descubrir a sus invitados Canadá, Santi Millán ha sido uno de los que no ha querido perderse esta aventura.

Tras superar el primer gran desafío del viaje, atravesar una vía ferrata suspendida sobre profundos precipicios, durante la bajada del grupo, Jesús Calleja hablaba con ellos y preguntaba en este momento a Santi Millán por el vídeo íntimo que se filtró en las redes sociales hace unos años, algo con lo que el presentador comenzaba bromeando: "Claro que se puede hablar, pero ya está caducado, hay que sacar uno nuevo, es antiguo ya, está olvidado".

Las bromas entre Santi Millán y Jesús Calleja al hablar de este vídeo

"Si hubiera sido tuyo el vídeo yo me parto la caja", decía Santi Millán a Jesús Calleja continuando en tono de humor, a lo que el aventurero aseguraba que lo hizo y el invitado a 'Universo Calleja' respondía: "Está muy bien, es justo lo que se tiene que hacer". Y no cesaban las bromas entre ellos. "¿Tienes siempre esa fogosidad? Yo me quedé un poco deprimido diciendo: 'Joder, ¿dónde pone el listón este tío?", preguntaba Calleja y Millán continuaba en la misma línea: "Te digo una cosa, de los míos es de los peores, tengo cosas mucho mejores".

Además, nuestro presentador se interesaba por cómo vivió el momento en el que se enteró de que se había filtrado este vídeo, día que recordaba que "estaba fuera" y respondía a si esto afectó a la relación con su mujer: "¿Hubo crisis matrimonial?" Solo tienes que darle al 'play' al vídeo para enterarte de todo lo que ha dicho Santi Millán sobre esto en 'Universo Calleja'