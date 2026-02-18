Universo Calleja 18 FEB 2026 - 01:04h.

¡No te pierdas un avance del próximo programa de 'Universo Calleja', en Telecinco!

Jesús Calleja tiene que abandonar la grabación de 'Universo Calleja' tras su caída y pasa el testigo a Santi Millán: “No me ha pasado en veinte años”

Jesús Calleja y un nuevo y espectacular elenco de invitados pone rumbo en 'Universo Calleja' a China, "el gigante de Asia", dejando atrás la Columbia Británica (Canadá). El viaje estará compuesto por un total de cuatro episodios y junto al presentador de Telecinco estarán influencers, actores, deportistas ¡y hasta uno de los chefs más importantes de España!

Lola Lolita, Gorka Otxoa, María Pérez, Jordi Roca, Luis Zahera, Sofía Surferss, Arantxa Sánchez Vicario, Hiba Abouk, Illojuan, Thegrefg... Los invitados se pondrán a prueba y llevarán al límite sus capacidades y destrezas como nunca lo han hecho, en montañas verticales e imposibles.

Unos invitados que se romperán en algunos momentos, superados por completo y algunos en shock ante situaciones que jamás han vivido y puede que no vivan nunca en sus vidas. ¿Conseguirán superar sus miedos y hacer 'check' a las aventuras que Jesús Calleja les proponga?

La Gran Muralla China como colofón final a la aventura

Por último, 'Universo Calleja' culminará su gran aventura junto a sus invitados en la Gran Muralla China, la mayor frontera del mundo, situada al norte de China y construida principalmente para proteger al imperio chino de las invasiones y ataques de tribus nómadas como los Xiongnu, incluida en la lista de las siete maravillas del mundo moderno.