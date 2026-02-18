El reto viral llega a 'Vamos a Ver': los colaboradores reaccionan a su caricatura IA (con trampa incluida)

Nos sumamos a la moda de pedirle a la IA que dibuje a nuestros colaboradores basándose en lo que sabe de ellos...pero con una pequeña mentira que tienen que descubrir

¿Team romántico o team Grinch? Los colaboradores se dividen ante San Valentín

Compartir







Internet se ha llenado de avatares, y la última tendencia viral consiste en preguntar a la Inteligencia Artificial qué sabe de nosotros y pedirle que genere una caricatura que resuma nuestra personalidad. En 'Vamos a Ver' hemos querido ir un paso más allá y poner a prueba la agudeza visual (y el sentido del humor) de nuestros colaboradores.

Les hemos entregado sus retratos generados por la IA, pero con una pequeña "trampa": en cada dibujo hemos introducido una mentira, un objeto o afición que nada tiene que ver con ellos. ¿Han sido capaces de reconocerse...y de cazar al intruso?.

Adriana, un pibón que no pisa la nieve

La reacción de Adriana Dorronsoro ha sido amor a primera vista. Al ver su imagen, la periodista no ha podido contenerse: "Parezco un pibón". La IA ha acertado de lleno colocándole "mi Donosti" de fondo y una sonrisa permanente que, según ella, le "representa bastante". También ha captado su actual "vida fit" viendo Telecinco, algo que confirma entre risas, y una colección de pelucas que ella interpreta como su capacidad de verse guapa con lo que le echen.

Sin embargo, Adriana ha cazado la mentira al vuelo: unas botas de esquí. Aunque la imagen es idílica, la colaboradora deja claro que la nieve y ella no son compatibles.

¿Pepe del Real a 'Supervivientes'?

El más ilusionado sin duda ha sido Pepe del Real, que se ha visto reflejado en su pasión por los viajes y el universo del programa, pero se ha quedado a cuadros con su intruso: un camaleón (que él ha confundido con una rana o una iguana).

Lejos de ofenderse, Pepe ha tirado de humor para encontrarle sentido a la presencia del reptil: "¿Es porque cambio cada día de opinión?", bromeaba. Incluso ha ido más allá y ha lanzado una teoría sobre su futuro laboral: "A ver si estaba dentro de 'Supervivientes' y todavía no lo sé".

Los gatos de Alejandra y el pelazo de Giovanna

Por su parte, Alejandra Rubio se ha sentido tan identificada con su caricatura, rodeada de libros y música, que casi se le pasa por alto la mentira. Aunque la IA ha exagerado la cantidad de gatos que la rodean, Alejandra asegura que podría ser real porque le encantan, destacando que los gatos del dibujo "son iguales a los míos".

Giovanna González ha estallado en carcajadas al ver su versión digital, agradeciendo primero al equipo de maquillaje y peluquería del programa, ya que la IA le ha puesto un pelazo increíble. ¿La mentira? Un festín de comida basura, aunque admite que le gusta, aclara que no es su dieta base, pero le ha gustado tanto que ya ha amenazado con enmarcar el cuadro para su casa.

Dale play para ver las divertidas reacciones de los colabores.