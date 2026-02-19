La fiebre de los avatares digitales llega al programa con un pequeño experimento: a ver si descubren la mentira en cada imagen. El resultado ha destapado vocaciones ocultas, y bodas que (de momento) no van a ocurrir

La Inteligencia Artificial ha demostrado tener mucha imaginación, a veces demasiada. En 'El tiempo justo' hemos querido jugar a los espejos con nuestros colaboradores: les hemos presentado una caricatura generada por el algoritmo basada en su vida pública, pero con una pequeña mentira. En cada dibujo hay un elemento discordante, una trampa visual que deben cazar.

Lejos de ofenderse, el equipo se ha encontrado con versiones de sí mismos que van desde lo inquietantemente real hasta la ciencia ficción más absoluta.

Del consultorio de Miguel a la oferta laboral de Alexia

El primero en verse reflejado ha sido Miguel Frigenti, que ha puntuado su retrato con un notable alto (8 sobre 10) y ha reconocido al instante su faceta de estratega. Sin embargo, la máquina le ha otorgado un Premio Nobel de Psicología con el que bromea asegurando que "podría ser cierto", ya que a menudo ejerce de terapeuta no oficial con sus amigos. Su única queja ha sido el gesto: la IA le pinta enfadado, y él reivindica que, fuera de la tensión de los debates, es mucho más risueño.

Más sorprendida se ha mostrado Alexia Rivas que, entre risas, ha alucinado con el realismo de su perro y hasta ha identificado un vestido que usó en una gala real. Pero el algoritmo le ha buscado un nuevo trabajo: presentadora del tiempo. Al ver el mapa meteorológico, Alexia no se lo ha pensado y ha lanzado esa idea: "Me encantaría". Eso sí, la broma ha dado paso a una reflexión seria y la periodista admite que esta tecnología le da "un poco de miedo" por su capacidad para fabricar noticias falsas.

Divas de la canción y bodas imaginarias

Por su parte, Leticia Requejo ha confirmado que la conoce bien, ya que al verse bajo los focos ha soltado: "Donde hay un foco, tengo que estar yo". También ha celebrado su parecido con una acompañante estilo Rossy de Palma, pero ha tenido que frenar en seco las campanas de la boda que sugiere el dibujo, aunque la esperanza es lo último que se pierde, aclara que vestirse de blanco no está en su agenda inmediata.

Por último, Marta López se ha visto favorecida y "muy guapa" rodeada de bombazos y líos amorosos, su hábitat natural. Pero la tecnología ha patinado al imaginarla como estrella de Eurovisión. Con una honestidad brutal, Marta ha desmontando la fantasía musical admitiendo que "canto fatal", dejando claro que sus talentos están en la televisión y no en los escenarios.

