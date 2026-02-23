Laura se enfrenta a 'el escaparate final' con muchas ganas y asustada por su decisión: ''¡Qué nervios!''

telecinco.es 23 FEB 2026 - 15:05h.

Tras una ruleta final de infarto, Laura ha conseguido vencer a todos sus contrincantes de 'El precio justo' y ha llegado a el escaparate final con muchísimas ganas e ilusión por tener la oportunidad de irse a casa con los maravillosos premios expuestos, pero para ello debe adivinar el precio justo de todos ¿Conseguirá la concursante su objetivo o se irá con las manos vacías?

Laura ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Cesta de la compra durante un año

Un frigorífico y una lavadora de carga frontal con capacidad de 6 kilos

Viaje a Viena de 3 noches y cuatro días para dos personas con vuelos y alojamientos incluidos

Un coche híbrido eléctrico de consumo reducido con espacio para cinco pasajeros

Después de ver los premios expuestos, Laura escucha la opinión de su familia, que se encuentra entre el público, antes de tomar una decisión. La concursante duda mucho, pero finalmente toma una decisión: ''Venga, 46.000 euros'', por lo que al tener un margen de 500 euros, el marcador debe marca entre los 46.000 y los 46.500 euros.

La concursante espera en tensión junto a Carlos Sobera y Tania Medina a que el marcador suba o baje: ''¡Qué nervios!'', el presentador la apoya: ''No me extraña''. Tras una corta, pero intensa espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo: ''43.931 euros'', por lo que Laura se ha quedado lejos de acertar y finalmente se va sin los grandes premios de la final.