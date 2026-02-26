María llega a la última jugada con las mejoras cifras del panel y tras rechazar una súper oferta

Telecinco.es 26 FEB 2026 - 21:06h.

María ha seguido su instinto matemático hasta la jugada final

100.000 euros, un orinal o una gran oferta de la banquera: así ha sido la detonante decisión de Juan en 'Allá tú'

Compartir







María ha venido desde Cádiz y se ha emocionado cuando se ha enterado de que en el programa de hoy iba a ser la encargada de darlo todo en ¡Allá tú! acompañada de su novio. La gaditana ha contado en el programa que es matemática y por eso espera que le vaya bien en su partida. Con el premio, le gustaría viajar y comprarse un coche: “El mío se me estropeó hace no mucho”, reconocía.

En un comienzo, la suerte matemática parece que le ha acompañado, pues hasta la banquera se ha sorprendido de lo bien que ha empezado. Por eso, le ha hecho una oferta bastante elevada: 4.154 euros, pero a ella no le ha convencido: “Tengo un panel muy bueno. Voy a triturar”, decía la de Cádiz.

Incluso Juanra Bonet ha reconocido estar en shock con el panel que estaba consiguiendo María. El punto clave en su juego ha sido cuando la banquera le ha ofrecido más de 13.000 euros, pero la participante ha decidido seguir jugando, algo temerosa de haber acertado en su decisión de rechazar la oferta.

Tras una jugada de infarto, María ha recibido una oferta de 17.210 euros, siendo una de las más altas de los últimos programas. La jugadora le ha pedido opinión a todos y cada uno de sus compañeros. Sin embargo, su novio le ha dicho que lo triture: “Yo quiero jugar, pero es mucho dinero. Esto me da el coche y un pedazo de viaje”, decía indecisa. Finalmente ha vuelto a rechazar la oferta dejando un mar de nervios en el plató del programa.

En las dos siguientes cajas que ha abierto la participante se escondían las dos cifras más elevadas, lo que ha hecho que la oferta anterior baje hasta los 6.336 euros y María, algo arrepentida, se ha plantado y se ha ido a casa con ese dinero.