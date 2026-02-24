Logo de telecincotelecinco
50.000 o 250 euros: Puri se la juega en un final de infarto en ‘¡Allá tú!’

Puri, concursante de '¡Allá tú!'. telecinco.es
En esta entrega de ¡Allá tú!, Puri, del grupo original de concursantes, llega desde Navarra. Jubilada, con una vida dedicada a cuidar de los demás como auxiliar de enfermería en la sanidad pública, hoy es voluntaria en Cruz Roja en Menorca y sigue ayudando a quienes más lo necesitan. Todos sus compañeros, incluso Juanra, se muestran muy apenados porque sea su turno, pero Puri, con su carácter decidido y entre risas, asegura: “No me voy, cambio de programa, me voy a First Dates”.

Puri se enfrenta a la experiencia clásica del concurso sola, ya que nadie ha podido acompañarla al plató, pero no le preocupa: “Como soy tan anárquica, yo solita me valgo, no necesito a nadie”. Su objetivo no es solo personal; también quiere contribuir a causas sociales, ayudando a niños o mujeres con necesidades.

Con los 100.000 euros, Puri tiene claros sus planes: cambiar su coche de 25 años y colaborar con la comunidad solicitando al alcalde de Ferreries, Menorca, fondos para poner la primera piedra de una piscina municipal, un proyecto que, según ella, “fija población y crea puestos de trabajo”.

Puri: “Si hay 250 me voy a reír por boba, pero si hay 50.000 € voy a llorar de la emoción”

A lo largo de la partida, Puri abre cajas y consigue una buena racha de resultados, lo que le permite rechazar sin dudar las ofertas de la banquera. A medida que el juego avanza, le quedan en el panel solo 250 €, 2.500 € y 50.000 €, por lo que decide seguir jugando y abrir la última caja, que resulta contener 2.500 €.

La última oferta de la banquera asciende a 15.333 €, una cifra que podría tentar a cualquiera, pero a Puri no le convence y lanza su advertencia con humor: “Como tenga los 250 me voy a acordar de toda su familia”.

Finalmente, solo quedan dos cajas: una con 250 € y otra con 50.000 €. Con su característico humor, Puri comenta: “Si hay 250 me voy a reír por boba, pero si hay 50.000 € voy a llorar de la emoción”. ¿Triturará la oferta o se arriesgará con la última caja en busca del gran premio? La decisión final promete tensión y emoción.

