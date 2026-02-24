50.000 o 250 euros: Puri se la juega en un final de infarto en ‘¡Allá tú!’

Telecinco.es 24 FEB 2026 - 21:10h.

La concursante rechaza grandes ofertas y apuesta por su intuición

En esta entrega de ¡Allá tú!, Puri, del grupo original de concursantes, llega desde Navarra. Jubilada, con una vida dedicada a cuidar de los demás como auxiliar de enfermería en la sanidad pública, hoy es voluntaria en Cruz Roja en Menorca y sigue ayudando a quienes más lo necesitan. Todos sus compañeros, incluso Juanra, se muestran muy apenados porque sea su turno, pero Puri, con su carácter decidido y entre risas, asegura: “No me voy, cambio de programa, me voy a First Dates”.

Puri se enfrenta a la experiencia clásica del concurso sola, ya que nadie ha podido acompañarla al plató, pero no le preocupa: “Como soy tan anárquica, yo solita me valgo, no necesito a nadie”. Su objetivo no es solo personal; también quiere contribuir a causas sociales, ayudando a niños o mujeres con necesidades.

Con los 100.000 euros, Puri tiene claros sus planes: cambiar su coche de 25 años y colaborar con la comunidad solicitando al alcalde de Ferreries, Menorca, fondos para poner la primera piedra de una piscina municipal, un proyecto que, según ella, “fija población y crea puestos de trabajo”.

Puri: “Si hay 250 me voy a reír por boba, pero si hay 50.000 € voy a llorar de la emoción”

A lo largo de la partida, Puri abre cajas y consigue una buena racha de resultados, lo que le permite rechazar sin dudar las ofertas de la banquera. A medida que el juego avanza, le quedan en el panel solo 250 €, 2.500 € y 50.000 €, por lo que decide seguir jugando y abrir la última caja, que resulta contener 2.500 €.

La última oferta de la banquera asciende a 15.333 €, una cifra que podría tentar a cualquiera, pero a Puri no le convence y lanza su advertencia con humor: “Como tenga los 250 me voy a acordar de toda su familia”.

Finalmente, solo quedan dos cajas: una con 250 € y otra con 50.000 €. Con su característico humor, Puri comenta: “Si hay 250 me voy a reír por boba, pero si hay 50.000 € voy a llorar de la emoción”. ¿Triturará la oferta o se arriesgará con la última caja en busca del gran premio? La decisión final promete tensión y emoción.