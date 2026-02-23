Telecinco.es 23 FEB 2026 - 22:07h.

Juanra Bonet llega con una entrega de 'Allá tú' con el fin de entregar mucho dinerito, abrir una caja puede cambiarte la vida. Todos los aspirantes llegan con muchísima ilusión en cada uno de los programas con la intriga de ser el nuevo concursante del día y ocupar así la ansiada silla y empezar a abrir y cajas, y lo más importante, intentar optar a los 100.000 euros ¿Quién será el elegido o la elegida?

El turno de hoy es Juan, del team original; que llega desde Huelva y pese a concursar en el día de hoy también se ha mostrado realmente apenado por ser el elegido ya que ha hecho una gran familia con el resto de participantes del concurso. Hasta Juanra no ha dudado en comentarlo: "Que concurso más extraño que cuando alguien juega nos ponemos tristes. Ha llegado el momento que estabas soñando, pero a veces si tienes lo que deseas.."

Juan Diego trabaja en la hostelería y va a concursar de la mano de Lidia, su prima política; una estudiante de administración, pero que actualmente se dedica a la estética. Tras esto, Juanra les plantea el panel, con cajas verdes que alcanzan los 100.000 euros, cajas rojas y tres objetos; chuches, un orinal y una varita mágica.

La banquera ofrece a Juan 18.000 euros

Tras llegar al final del concurso, la situación se ha puesto de lo más tensa ya que sobre el panel encontrábamos aún 2.500, 15.,000 y los ansiados 100.000 euros, sin embargo también estaba el orinal. Esta decisión de lo más difícil dejaba al concursante con una última caja, eligiendo a Catimari y restando los 2.500 del panel.

Ahora, la última llamada de la banquera dejaba sobre la mesa nada más y nada menos que 18.000 euros...¿Qué elegirá el concursante? ¿Triturar o apostar por una última caja en la que pueden estar los 100.000 euros?

