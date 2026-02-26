Una concursante provoca la risa de Carlos Sobera con su anécdota de 'First Dates': ''Ahora te busco un novio''

telecinco.es 26 FEB 2026 - 14:24h.

Carlos Sobera se ha encontrado en 'El precio justo' a una concursante a la que ya conocía de otro sitio... ¡de 'First Dates'!. Nunci es la participante que ha conseguido acertar el precio justo en una de las pujas, lo que le ha dado la oportunidad de jugar a uno de los juegos y en ese momento se ha producido el reencuentro del presentador y la concursante.

En el momento en que ella se ha acercado a Carlos Sobera, el presentador ha contado la historia: ''Poca gente lo sabe pero yo ya la conocía porque estuvo conmigo en 'First Dates' buscando un novio ¿Qué pasó? ¿Falló el novio?'', pregunta el presentador.

Nunci cuenta su experiencia con el soltero con el que tuvo la cita en el programa y provoca la risa del presentador: ''Él tenía 70 y yo 68, me dijo que yo era muy mayor para él, quería una de 40'', tras su anécdota, Carlos Sobera la apoya: ''Hay hombres que no saben dónde están, fíjate''.

Justo después, el presentador bromea y ella responde: ''Pero, ¿tú te crees que yo voy a encontrar novio?'', y él la anima: ''Hombre, sí, ahora mismo te lo busco porque he visto cuatro o cinco pretendientes'', y la concursante vuelve a provocar la risa: ''Voy rodeada de feromonas y no me sale nada''.