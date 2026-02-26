Belén Rodríguez responde a las críticas de Joaquín Prat sobre su paso por GH DÚO

Tras su paso por 'GH DÚO', Belén Rodríguez ha visitado el plató de 'El tiempo justo', donde se ha mostrado visiblemente molesta por las críticas que Joaquín Prat lanzó sobre su concurso. El presentador no ocultó su decepción: “La decepción creo que nos la hemos llevado todos los espectadores con el concurso que han hecho Carmen y Belén. ¿Qué esfuerzo han hecho para convivir dentro de esa casa? Para mí es muy decepcionante”.

Las palabras del presentador no sentaron nada bien a Belén, que ha defendido su implicación en el programa: “Yo a ti te quiero desde hace muchísimos años y te admiro como profesional, y me hubiera gustado que te dieras cuenta de que yo me he inmolado por un programa, que es lo que más amo en la vida. He vivido la experiencia a tope, la he disfrutado, la he exprimido. Tú sabes que siempre he dicho que no entraría en un reality, para mí ha sido una lección de vida. He aprendido muchísimo de mí misma, de los demás, y estoy muy contenta de haberlo hecho”.

Joaquín Prat: "Cuanto más hacías piña con Carmen, más desdibujada estabas"

La colaboradora deja claro que acepta las críticas, pero no que se cuestione su entrega: “Lo que me ha molestado no es que critiques mi concurso, que todo el mundo tiene derecho porque para eso me expongo. Lo que me ha molestado es que digas que yo, que he creado todas las tramas del concurso, he dormido tres horas y me he dejado la vida y la voz allí, que digas que no he dado todo”.

Joaquín quiso matizar sus palabras y pidió disculpas, aunque mantuvo parte de su argumento sobre el concurso de Belén: “Te pido disculpas y corrijo esa afirmación, pero sí es cierto que cuanto más hacías piña con Carmen, más desdibujada estabas”.