Joaquín Prat se sincera con Marta López acerca de la diferencia de edad con su novia

Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 16:52h.

Joaquín Prat se ha sincerado con Marta López en 'El tiempo justo' acerca de la diferencia de edad con su novia, Alexia Pla

Las primeras imágenes de Pepe Navarro con su novia: "Son de este fin de semana en Madrid, haciendo vida cotidiana de pareja"

En 'El tiempo justo', se han emitido las primeras imágenes de Pepe Navarro, de 74 años, junto a su nueva novia, la modelo e influencer de 47 años Verónica Schmidt. A raíz de la diferencia de edad de la pareja, Joaquín Prat ha entrevistado a una pareja "cuya diferencia de edad les importa tan poco como a mí", ha comentado el presentador, que ha confesado que no tiene en cuenta esa cuestión en su relación con Alexia Pla, su novia, con la que va a convertirse de nuevo en padre.

Los entrevistados eran Ana y Rafa, que se llevan 18 años y que han resumido su historia de amor: se conocieron en el trabajo, él tenía tres hijos de dos relaciones anteriores y la familia de ella se sorprendió al conocer su diferencia de edad, pero nada de eso los frenó y ahora esperan su primer hijo en común. La pareja ha hecho un alegato acerca de la importancia de amar sin tener en cuenta otros aspectos como la diferencia de edad y Joaquín Prat ha expresado: "¡No sabéis lo identificado que me siento con vosotros!".

Ante ese comentario, Marta López le ha preguntado al presentador, que cumplirá 51 años en abril, cuántos años se lleva con su pareja y él ha explicado que son 13 años los que le separan de Alexia Pla; y le ha devuelto la pregunta a su compañera, que se lleva los mismos años con su marido, el fisioterapeuta Alejandro Huerta, con el que se casó el pasado verano tras un año de relación.

Marta López le ha preguntado al presentador si le ha molestado que le haya preguntado por la diferencia de edad con su pareja y él ha respondido que "en absoluto" y ha recordado el caso de sus padres, que tenían una diferencia de edad mayor: "Mi padre le sacaba 20 años a mi madre en la España franquista, en la que no existía el divorcio y en la que no podías vivir con una señora que no fuera tu mujer aunque estuvieras separado".