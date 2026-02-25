Tras su paso por 'GH DÚO', Belén Rodríguez reflexiona en exclusiva sobre cómo cambia la forma de juzgar a los concursantes después de vivir la experiencia desde dentro, ¡dale play!

Del corazón a la estrategia: el test más revelador de los primeros expulsados de ‘GH DÚO’

Tras su paso por 'GH DÚO', Belén Rodríguez ha reflexionado sobre cómo cambia la forma de ver y juzgar a los concursantes cuando se vive la experiencia desde dentro. La colaboradora lo ha hecho en un vídeo exclusivo para esta web, en el que comparte su punto de vista tras haber pasado de opinar desde el plató a convivir en la casa y hace balance de la experiencia.

Durante años, Belén ha sido una de las colaboradoras más vinculadas al universo de 'Gran Hermano', participando en debates y tertulias en los que analizaba el comportamiento de los participantes, sus estrategias y sus conflictos. Su experiencia la convirtió en una voz habitual dentro del formato y en una referencia para muchos espectadores.

Su trayectoria en televisión comenzó detrás de las cámaras, en los programas de María Teresa Campos, donde dio sus primeros pasos en el medio. Con el tiempo, pasó delante de las cámaras y se consolidó como colaboradora especializada en realities, especialmente en ‘Gran Hermano’.

En esos espacios, Belén hizo populares sus teorías del 50%, con las que defendía que los concursantes muestran siempre una parte real y otra condicionada por el propio formato. Estas reflexiones formaron parte durante años de sus intervenciones en plató y marcaron su manera de analizar el programa.

Ahora, tras haber participado como concursante, la colaboradora ofrece una nueva perspectiva. En el vídeo que encabeza esta noticia, Belén explica cómo influye la convivencia, el aislamiento y la presión de las cámaras en las actitudes y decisiones dentro de la casa, y cómo esta experiencia le ha permitido mirar el reality desde otro lugar. Para conocer su reflexión completa y escuchar en primera persona si considera que ha cambiado su criterio después de concursar, solo tienes que darle play y ver su respuesta en el vídeo.

