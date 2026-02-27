Ana Rosa Quintana: "Más solo que el "uno". Así está Pedro Sánchez"

Compartir







La falta de apoyo de Junts al gobierno de Pedro Sánchez en el pleno del Congreso se ha convertido este viernes 27 de febrero en el tema central del editorial de Ana Rosa Quintana.

"Buenos días. Más solo que el "uno". Así está Pedro Sánchez. El presidente se ha convertido en el Aureliano Buendía de 100 años de soledad. Al frente del pelotón de fusilamiento de la legislatura están sus exsocios de Junts, que han dado la puntilla a la legislatura, que está muerta y enterrada. El país es ingobernable. Junts ha tumbado dos decretos clave para el Gobierno: El escudo social y el tope de precios en situaciones de emergencia. Bolaños, utilizando ese lenguaje inclusivo que inventamos las madres, ha respondido a Nogueras que esto no va de okupas ni de okupos. Pero siguiendo con las frases de madre, señor Bolaños, ¿si sus socios se tiran por un puente ustedes también se tiran? Porque llevamos tres años sin presupuestos, ni presupuestas", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Y ahora, ni decretos, ni decretas. Sin embargo, Moncloa sigue escribiendo su ficción de realismo mágico sacando de la chistera asuntos como la desclasificación de los papeles del 23F que ha abierto otro melón sobre el retorno del Rey. Ahora se entiende que el Gobierno haya presentado un plan contra la soledad no deseada. Hasta la ministra Montero se quedó sola ayer votando por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz. Para tres botones que hay le da al que no es. Céntrese, ministra, que tiene la cabeza en las elecciones andaluzas. El presidente está al pie de los leones del Congreso".

"Menos mal que el Papa León XIV viene en junio al Congreso a dar algo de paz al presidente entre tanto sobresalto. Pero no pasa nada, Sánchez sigue con la táctica del avestruz mientras la corrupción le sigue cercando. La UCO apunta a Pardo de Vera en las adjudicaciones del caso mascarillas y el juez de Plus Ultra envía la causa a la Audiencia Nacional con Zapatero bajo la lupa por los 660.000 euros que cobró de su amigo Julito. Entre la corrupción que le rodea y los exsocios que le dan platón, la soledad de Sánchez se puede reflejar en los audios desclasificados de la mujer de Tejero, porque han dejado al presidente "tirao como una colilla", ha sentenciado Ana Rosa.