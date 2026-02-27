Millones de personas en situación de vulnerabilidad pierden el escudo social tras el rechazo de PP, Vox y Junts al decreto del Gobierno

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

Doble golpe de Junts al Gobierno de pedro Sánchez. Fracasó el segundo intento de aprobar el escudo social y tampoco salió adelante el decreto para limitar precios en situaciones de emergencia. La guerra está abierta y parece que el partido liderado por Miriam Nogueras ha cumplido su promesa de no volver a pactar con el PSOE.

Tras este paso firme de Junts, Miriam Nogueras ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'. "Nosotros votaremos que sí a las medidas de protección social que incluyen en el Real Decreto el día que las sometan a votación y no las mezclen con dar por buenas las okupaciones y los impagos. Esto se merece una reflexión, un Gobierno tiene que proteger a todos los ciudadanos, no solo a unos cuantos. Nosotros no estamos aquí para entrar en una batalla ideológica, estamos aquí para cuidar los intereses de todos los ciudadanos de Cataluña y lo que pedimos son soluciones encima de la mesa", ha comenzado la política.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: "Lo que nos sorprende es que no todo el mundo saliese a decir que esto es una absoluta barbaridad"

"Los okupas ilegales, estos no se acogerían a los pagos del Estado. Al pagar él, ya se encargarían de ver si los pagos que se hacen son a personas vulnerables o no", ha analizado sobre la propuesta de Junts.

"No es un buen mensaje para la gente que aquellos que se hacen llamar Gobierno progresista y sus socios incondicionales, cuando no está con ellos al 100%, ya eres la derecha o la ultraderecha", ha añadido Nogueras.

Sobre su voto en contra del decreto para limitar precios en situaciones de emergencia, ha respondido: "Es una salvajada y es dar carta blanca al Gobierno para poder intervenir precios de todos los bienes y servicios. Esto es más propio de un gobierno como el venezolano, no de Europa del siglo XXI. Lo que nos sorprende es que no todo el mundo saliese a decir que esto es una absoluta barbaridad".