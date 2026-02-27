Alejandra Rubio entra en directo para defender a Carlo Constanzia y desmiente a Antonio Rossi

El tenso momento entre Alejandra Rubio y Antonio Rossi en directo en el programa

Tenso momento entre Antonio Rossi y Carlo Costanzia en el plató de '¡De viernes!': "No manipules"

Alejandra Rubio irrumpía por teléfono en '¡De viernes!' para aclarar una información dada por Antonio Rossi sobre un supuesto episodio protagonizado por Carlo Constanzia y Laura. La colaboradora explicó que se veía “en la obligación” de intervenir tras escuchar una versión que, según ella, no se ajusta a la realidad. “No fue así. No tengo ningún problema en aclararlo”, comenzó diciendo con tono firme.

Alejandra relató que mantuvo una conversación con Antonio Rossi durante una pausa publicitaria y que en ningún momento estuvieron solos, ya que había más personas presentes. Según su versión, su intención era trasladarle el punto de vista de Carlo para que el periodista no manejara únicamente la versión de Laura. “Yo le intento explicar un poco la versión de Carlos, para que no tenga solo la versión de Laura”, explicó. Rubio añadió que, según le consta, Laura habría llamado previamente al entorno del periodista para exponer su relato antes del programa.

El punto clave de la polémica gira en torno a un supuesto encuentro entre Carlo y Laura. Alejandra fue tajante: “No hay ninguna persecución”. Según detalló, en el momento en que Carlo se cruza con el coche de Laura, él estaba hablando por teléfono con ella. “Me dice: ‘Estoy viendo el coche de Laura’. Y le digo: ‘Pues bájate y habla con ella’. Fin del asunto”, zanjó. De este modo, defendió que el encuentro fue fortuito y que animó a Carlo a aclarar la situación en persona.

Cruce directo con Antonio Rossi

La intervención fue subiendo de tono cuando Rossi le reprochó que entrara “a desmentirle”. Alejandra respondió que no pretendía generar conflicto, pero que no podía quedarse callada ante lo que considera afirmaciones “fuera de lugar”. “¿Queréis tergiversar? Tergiversa, no pasa nada”, lanzó visiblemente molesta. Una frase que se convirtió en el titular de la noche y que evidenció la tensión entre ambos. Rossi, por su parte, defendió que no tiene “edad para inventarse cosas”, mientras la conversación derivaba en un intercambio de reproches sobre la intencionalidad de cada parte.

Durante la llamada también salió a relucir el nombre de Marta López, mencionada por Antonio Rossi como testigo de la conversación. Alejandra pidió que sea la propia Marta quien confirme en plató lo sucedido: “Me gustaría escucharlo de su boca”. Rubio insistió en que, al llegar a casa, informó a Carlo de que había hablado con el periodista para dejar claro que no existía ninguna persecución y que todo se trató de un encuentro casual.

Alejandra a Carlo: "No te dejes pisotear por nadie"

Antes de colgar, Alejandra quiso enviar un mensaje directo al protagonista: “Carlos, lo estás haciendo muy bien. Habla desde el corazón. Cuenta tu verdad y no te dejes pisotear por nadie”. Unas palabras que generaron nuevas reacciones en el plató, donde algunos colaboradores, como Lydia Lozano se dieron por aludidos ante la mención de “pisotear”.