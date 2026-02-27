Lara Guerra 27 FEB 2026 - 23:29h.

Carlo Costanzia se sienta en 'De Viernes' para desvelar su versión en la guerra con su prima, Laura Matamoros

Carlo Costanzia habla de "presiones" por parte de su entorno familiar para tomar una decisión legal sobre su conflicto con Laura Matamoros

Después de que Laura Matamoros se sentara en '¡De viernes!' para desvelar el motivo del enfrentamiento con su primo, Carlo Costanzia; ahora ha llegado el turno del italiano. La pareja de Alejandra Rubio está dispuesto a mostrar su versión de los hechos y aclarar todas las dudas.

Nada más aparecer en plató, Carlos asegura que está mal por el hecho de lo ocurrido en su entorno familiar. Confiesa además que "no es fácil", Tras esto, el italiano se dirige directamente a Antonio Rossi, colaborador del programa; el cual no se ha levantado para saludar al invitado. Sobre esto, el periodista confiesa que "no has sido prudente"; comienza.

Por otro lado, la presentadora le cuestiona a Carlo si Laura miente, a lo que él responde que "en la mayoría de cosas, miente. Y aquí estoy para contaros las cosas realmente. creo que estoy aquí para contar la otra versión". En este momento, el italiano vuelve de nuevo a hablar a Antonio Rossi: "Me gustaría hacer un inciso. No sé que prudencia y discreción tiene una persona que me deja de violento, coaccionador y personas que usan un teléfono de la violencia a las mujeres".

Al escuchar estas palabras, Antonio le aclara que fue Laura y le pide que "no manipules". De nuevo reitera el entrevistado: "Personas que me acusan de cosas falsas ante el foco de miles de personas, poniendo no solo mi honor y repercusión; temas familiares y laborales". En este momento, el periodista le hace otra pregunta y Carlo le pide que respete su turno: "¿Crees que vamos a poder hablar? ¿Tener un debate? Te lo agradezco mucho. Creo que usar esas palabras dentro de unas acusaciones tan graves como la violencia contra la mujer desestima mucho los recursos reales que se tienen que utilizar en una violencia real y no falsa. Así que tengamos cuidado con estas cosas

Una vez ha finalizado Carlo, Antonio le responde: "Tu prima fue prudente, discreta y lo volvería a repetir y me volvería a levantar de este plató. No contó lo que tú le dijiste en la conversación y espero que el discreto seas tú y cuentes de verdad lo que pasó y cuentes si le amenazaste con contar una cosas que había pasado entre su padre y su hermana mayor. Por eso te pido que lo cuentes. Conmigo no mezcles lo que haya dicho Diego, que no estoy de acuerdo, con lo que dijo Laura; así que no manipules".