Laura Matamoros asegura que Alejandra Rubio "lo ha hecho muy mal" en su guerra con Carlo Costanzia y Terelu Campos reacciona: "Hay un pirómano"

Tras escuchar la versión de Laura Matamoros sobre el mismo episodio de conflicto con su primo Carlo Costanzia, la pareja de Alejandra Rubio se ha sentado en '¡De viernes!' para aclarar algunos matices acerca de la discusión que tuvieron.

Costanzia cree firmemente que la influencer "reculó en el plató" del programa de Telecinco. "Lanzó la piedra y quitó la mano", asegura. El socialité ha hablado en directo de "presiones" para tomar una clara decisión legal sobre la cuestión.

Costanzia: "Estas acciones las he tomado simplemente contra Diego Matamoros"

"Os tengo que decir que se me ha hecho presión para que no interponga demanda contra Laura [Matamoros]", anuncia como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Los abogados dme han dicho que podía tomar las acciones legales. Estas acciones legales las he tomado simplemente contra Diego [Matamoros] y contra Laura no he querido tomarlas porque creo que es una persona en un momento determinado se podrá dialogar", asegura Caro Costanzia. Bea Archidona le pregunta en el espacio acerca del origen de esas presiones de las que está hablando.

"El entorno familiar en general", afirma Costanzia. La pareja de Alejandra Rubio -que decidió pronunciarse sobre el conflicto- explica que lo que sucedió entre Laura Matamoros y él fue "una conversación privada" que no se dio bajo ningún concepto "en términos violentos". "Se describe como si fuera un acto criminal", detalla.

Lydia Lozano le traslada a Costanzia que "había testigos" en su discusión con su prima. Este, tras la puntualización de la colaboradora, decide ser claro. "¿Tú estabas ahí?", le pregunta. "Ni estaba en la muerte de Hitler y puedo hablar de Hitler", responde Lozano.

Ante cualquier duda, Carlo Costanzia ha querido manifestar que "no había ningún testigo" en su bronca con Matamoros.