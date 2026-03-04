telecinco.es 04 MAR 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y disfruta de la jugada de Esther en 'el escaparate final'!

Esther ha conseguido vencer al resto de concursantes en la ruleta final de 'El precio justo', lo que le ha permitido enfrentarse al esperado 'escaparate final' ¿Conseguirá la concursante adivinar el precio de los premios expuestos?

La concursante ha conseguido 1.000 euros de margen y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un viaje a Andorra de seis días y cinco noches para dos personas

Dos chaquetas resistentes al viento y al agua, unos esquís versátiles, un par de botas de esquí y dos bastones

Tres butacas de diseño con estilo y confort

Un viaje a Nueva York y Punta Cana de siete noches para dos personas

Un coche eléctrico compacto para desplazamientos urbanos

Después de ver el escaparate al completo, Esther escucha al público y a su marido, que le aconseja que diga 34.000 euros, pero la concursante lo tiene bastante claro y desoye su consejo: ''32.500 euros y dejamos de margen 1.000 euros'', decide finalmente la concursante.

Esther ha esperado junto a Carlos Sobera y Tania Medina el anuncio del precio justo del escaparate final y unos minutos después el panel da la esperada respuesta: ''24.547 euros, nos hemos quedado un poquito lejos'', explica el presentador, por lo que la concursante no consigue llevarse a casa los grandes premios del escaparate final.

Esther consigue tres grandes premios en un juego

La concursante ha tenido la oportunidad de jugar a uno de los juegos tras ganar una de las pujas del concurso y ha conseguido hacerse con tres grandes premio ¡Dale al play y descubre cómo ha sido su jugada en 'El precio justo!

