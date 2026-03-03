Carlos Sobera se sorprende con la habilidad de un concursante de 'El precio justo': ''¡Es un estratega!''

telecinco.es 03 MAR 2026 - 14:46h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo del presentador y el concursante!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

Compartir







Javier ha llegado a 'El precio justo' con muchísimas ganas de jugar. El concursante ha conseguido acertar una puja, lo que le ha dado la oportunidad de participar en uno de los juegos y probar suerte.

Nada más acercarse al juego, el presentador le pregunta al concursante: ''¿Tú eres hábil?'', y este responde: ''Bastante, por ejemplo, en estrategia'', su respuesta ha extrañado al presentador, que ha bromeado: ''¿Qué tiene que ver la estrategia? Vamos a poner al estratega en un duelo contra el 'Plinko', a ver el estratega''.

El concursante ha llevado a cabo un buen concurso y ha conseguido tres fichas que le permiten hacerse con cantidades de dinero, y ha querido aplicar su estrategia en lo alto del 'Plinko', lo que ha hecho que el presentador se replantee sus palabras del principio al ver que le daba resultado.

''Ahora llega el momento de demostrar tu estrategia en el lanzamiento, recordad que lo ha dicho el estratega'', ha bromeado Carlos Sobera antes del juego, pero el concursante ha conseguido hacerse con 100 euros, después ha seguido con su estrategia y ha conseguido sumar 1.000 euros: ''¡Es un estratega!'', ha gritado el presentador, asombrado y finalmente Javier ha conseguido otros 100 lo que le ha hecho llevarse 1.200 euros a casa.