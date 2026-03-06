Compartir







Juanra Bonet llega con una nueva entrega de 'Allá tú' con ganas de entregar mucho dinero y es que aquí abrir cajas te puede cambiar la vida por completo. Todos los aspirantes llegan con una gran ilusión y especialmente intriga por saber si a través del notario cuál es el concursante de hoy. ¡Hasta 100.000 euros están en juego!

El turno de hoy es para José de Zamora, tiene 38 años, es técnico en comercio y marketing; sin embargo su profesión es agricultor. Tiene una explotación ecológica y ahora se está centrando en los frutos secos; especialmente pistachos y almendras. No ha podido evitar mostrar su gran ilusión pero "no esperaba que fuera todo tan rápido. Me parece increíble estar aquí".

Junto a él se une Rosa, la madre de José y su panel al frente son de los 0,10 céntimos hasta los esperadísimos 100.000 euros. Asimismo, sobre los objetos que puede alcanzar son un neceser, un dominó o un carro de la compra.

El concursante se enfrenta a un panel donde ha perdido los premios más grandes: los 75000 y los 100.000

Tras esto, José y Rosa se embarca a esta gran aventura. Pasado el ecuador del programa, el concursante visualizaba el mismo panel de cajas rojas como de verdes (incluso la de nada más y nada menos que 75.000 euros; una complicada elección en este punto del concurso. Ha llegado el momento de escuchar la oferta de la banquera; un "presentador al aparato" ponía al plató completamente en tensión.

2.980 era una de las propuestas y al escuchar esta cifra, José asegura que "no me siento afortunado en el juego; pero en general si que soy una persona que se siente muy afortunada con todo. Además...más vale pájaro en mano que ciento volando". En este momento, recuerda a su abuelo quién le diría que siguiese jugando; por lo que finalmente decide ser "un kamikaze" ¡Dale al play para descubrir cuánto dinerito se ha llevado!