Con un panel en el que todavía le quedan los 25.000, 75.000 y los 100.000 euros, la banquera hace una llamada a Juanra Bonet con una oferta que asciende hasta los 16.105 euros. Iván de La Rioja le pregunta a sus compañeros en '¡Allá tú!' qué debería de hacer y al final decide que, como espectador del concurso, le gustaría ver cómo la tritura.

Dicho y hecho, el concursante mete en la trituradora esta suculenta oferta y procede a abrir dos nuevas cajas y consigue deshacerse tanto de la cuantía verde más baja como de los 100 euros.

Una nueva oferta de la banquera llega: En esta ocasión le ofrece 25.005 euros. El presentador le pide a la audiencia que se fije muy bien en ello porque no se repetirá en mucho tiempo. Sin pensárselo mucho, el concursante toma una decisión: "¡A triturar chicos!".

Ahora solo queda que abra una nueva caja para volver a escuchar el sonido del teléfono, por lo que se decanta por Susana. En el interior se encontraban... ¡Los 75.000 euros!.

La última oferta de la banquera son 29.005 euros. "Es un buen palazo", señala el presentador. Y es que todo el mundo se queda sin aire cuando ve coger a Iván el papel con la oferta. Sin embargo, acaba decidiendo que se queda con ella.

¿Ha hecho buen negocio Iván de La Rioja?

Llega el momento de descubrir qué contenía la caja del concursante. ¿Serían los 75.000 euros o, por el contrario, se hubiese llevado el euro a casa? Para descubrirlo, Juanra Bonet rompe el papel que la cierra y descubre su precio: Su cara es de sorpresa antes de mostrar con qué se hubiera quedado.