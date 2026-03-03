Ha llegado el momento de Álex, un joven de Granada que le acompaña la caja 16

Juanra Bonet aparece con una nueva entrega de 'Allá tú' con ganas de entregar mucho dinerito y es que aquí abrir una caja puede cambiarte la vida. Todos los aspirantes llegan con ilusión e intriga por ser el nuevo concursante del día y ocupar así el ansiado lugar para empezar a abrir cajas e intentar conseguir los 100.000 euros ¿Quién será el elegido o elegida?

El turno de hoy es para Álex, que llega desde Granada con el número 16 dispuesto a concursar con una gran ilusión. Sus compañeros soltaban un "no, por favor"; ya que con mucha tristeza no querían que se fuera. Sin embargo, Bonet le ha dado una sorpresa cuando le ha recordado la "composición, que por motivos burocráticos no hemos podido volver a poner. Y queremos ser un poco simétricos con el regalo y tenemos para ti algo parecido para que te lo lleves. Un chunda chunda solo para ti".

Los objetos del panel de Álex: mantequilla, trompeta y un juego de memoria

Tras esto, el equipo del programa emite la melodía que ha puesto a todo el plató a dar saltos; algo que emociona por completo al nuevo concursante de 'Allá tú': "Espectacular", asegura. Por otro lado, sobre él, detalla que su animal favorito es el panda y por ello, para que le de suerte, se ha traído un mini peluche de este animal que le regaló su mujer. Trabaja de DJ y de comercial: "Mitad mundo de la noche y mitad de porcelánico y adhesivos".

La persona que le acompaña es Almudena, una divulgadora científica de un museo de Granada y el panel en el día de hoy es desde 0,10 céntimos hasta los esperadísimos 100.000 euros. Y de objetos al frente, encontramos mantequilla, trompeta y un juego de memoria ¡Dale al play para descubrir en el programa completo con qué premio se ha ido el DJ a casa!