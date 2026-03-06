Álvaro se la juega en 'el escaparate final' tras pensárselo mucho: ''Hay sufrimiento en su rostro''

telecinco.es 06 MAR 2026 - 14:58h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Álvaro!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

Compartir







Álvaro es el concursante de hoy que ha conseguido llegar a 'el escaparate final' de 'El precio justo' tras vencer al resto de concursantes en una ruleta final de infarto.

El concursante llega a la final con muchísimas ganas e ilusión y tiene un claro objetivo: hacerse con todos los premios expuestos. Pero para ello, deberá adivinar el precio justo de todos los artículos ¿Conseguirá acertar o se irá a casa con las manos vacías?

El concursante ha conseguido 500 euros de margen y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una elíptica y un remo para entrenar desde casa

Una moto Triumph

Un viaje a Bulgaria para dos personas de cuatro noches y cinco días con vuelos incluidos

Un coche práctico y moderno, cien por cien eléctrico perfecto para la movilidad urbana

Álvaro se lo piensa y escucha al público antes de tomar una decisión, pero está muy nervioso y Carlos Sobera lo nota: ''Hay sufrimiento en su rostro''. El concursante intenta tomar una decisión: ''22.800 euros, más no que el coche es eléctrico'', trata de convencerse.

Finalmente toma una decisión: ''22.800 euros, súbelo'', tras sus palabras espera ansioso a que el panel anuncie el precio justo de el escaparate final que es de... ¡25.413 euros! Por lo que el concursante se va a casa sin conseguir los grandes premios expuestos en el escaparate.