Álvaro se la juega en 'el escaparate final' tras pensárselo mucho: ''Hay sufrimiento en su rostro''
¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Álvaro!
Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity
Álvaro es el concursante de hoy que ha conseguido llegar a 'el escaparate final' de 'El precio justo' tras vencer al resto de concursantes en una ruleta final de infarto.
El concursante llega a la final con muchísimas ganas e ilusión y tiene un claro objetivo: hacerse con todos los premios expuestos. Pero para ello, deberá adivinar el precio justo de todos los artículos ¿Conseguirá acertar o se irá a casa con las manos vacías?
El concursante ha conseguido 500 euros de margen y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:
- Una elíptica y un remo para entrenar desde casa
- Una moto Triumph
- Un viaje a Bulgaria para dos personas de cuatro noches y cinco días con vuelos incluidos
- Un coche práctico y moderno, cien por cien eléctrico perfecto para la movilidad urbana
Álvaro se lo piensa y escucha al público antes de tomar una decisión, pero está muy nervioso y Carlos Sobera lo nota: ''Hay sufrimiento en su rostro''. El concursante intenta tomar una decisión: ''22.800 euros, más no que el coche es eléctrico'', trata de convencerse.
Finalmente toma una decisión: ''22.800 euros, súbelo'', tras sus palabras espera ansioso a que el panel anuncie el precio justo de el escaparate final que es de... ¡25.413 euros! Por lo que el concursante se va a casa sin conseguir los grandes premios expuestos en el escaparate.