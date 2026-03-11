telecinco.es 11 MAR 2026 - 11:56h.

¡No te pierdas el estreno del nuevo concurso, muy pronto!

Carlos Sobera presentará en Telecinco 'Los 200: uno contra la masa', primera adaptación internacional del concurso 'Wisdom of the Crowd'

Compartir







Queda muy poco para que 'Los 200: uno contra la masa', el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera, aterrice en Telecinco. Un programa divertido que pondrá a prueba al concursante que se enfrente a los otros 200.

Sabrías decir ¿Cuántas veces mantenemos relaciones sexuales de media al año en España? o ¿Cuántos españoles se vuelven a acostar con su ex al menos una vez? Son algunas de las preguntas a las que se enfrentarán los concursantes y con las que tú también podrás ponerte a prueba desde casa, muy pronto.

¡No te pierdas el próximo estreno, muy pronto, en Telecinco!

¿En qué consiste 'Los 200: uno contra la masa'?

En cada episodio, cuatro concursantes se enfrentan individualmente a un grupo de 200 personas presentes en plató. Todos responden a preguntas con respuesta numéricas, divertidas y curiosas, pero ¿serán capaces de superar el promedio de la multitud? Si el concursante gana, se lleva un premio en metálico; si pierde, el dinero se acumula en un bote común que se repartirá entre los 200 integrantes de ‘la masa’ al final de la temporada, convirtiendo así al público en jugadores activos y en potenciales ganadores del concurso.