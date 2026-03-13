'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre el nuevo 'odiómetro' para las redes sociales: "Un nuevo chiringuito con censura a la carta"

Un día más, Ana Rosa Quintana comienza el programa de la mañana con su Editorial. La presentadora, que sigue muy de cerca las novedades del conflicto en Oriente Próximo, ha analizado los últimos movimientos del recién estrenado nuevo Gobierno iraní, además de mostrarse muy crítica con la actitud de Pedro Sánchez frente al conflicto:

"Al nuevo líder supremo iraní le ha cambiado la voz tras el ataque en el que murió su padre y él fue herido gravemente. La televisión del régimen muestra una foto de archivo de Jamenei Junior. Mientras, una presentadora lee las soflamas que supuestamente ha escrito. Promete que vengará a sus muertos y asegura que seguirá estrangulando la economía mediante el petróleo. No hay pruebas de que sea él. La realidad es que el estrecho de Ormuz, por donde pasaban 15 millones de barriles al día, sufre el mayor bloqueo de su historia. Más o menos como Trump. El presidente ha perdido el control en Irán y ahora el mundo se asoma a un callejón sin salida".

La presentadora ha señalado al presidente del Gobierno de España por su tibieza a la hora de gestionar el papel de nuestro país en el conflicto de Oriente Próximo:

"Y frente al caos, en el día 14 de la guerra, ‘Súper Sánchez’ cambia su capa de héroe por la túnica de Gandhi para predicar “paz, amor… y vídeos de Tik-Tok”. Con la gasolina y el diésel viviendo su mayor subida en cuatro años, a este paso, nuestro presidente tendrá que dejar el Falcon y el coche oficial para ir a pie como el líder indio. Seguro que no le importa porque no parece tener prisa. Tras dos semanas sin ayudas, el ministro Cuerpo anuncia medidas para el campo y el transporte. Yolanda Díaz dice que el martes lo arreglarán. Su receta: topar precios e intervenir el mercado. Ni hablar de bajar impuestos. Vamos, lo de siempre (...)

Y mientras socialistas y yolandistas siguen dando vueltas en la rueda del hámster, los alimentos se encarecen, las hipotecas suben y los españoles se empobrecen. ¿Y dónde está Sánchez? Pues hoy con Zapatero cerrando la campaña de Castilla y León. Aferrándose al ‘no a la guerra’ como único flotador que evite el hundimiento. ¡Qué pare la guerra, que ahora mismo me viene mal tomar decisiones! Habría que preguntar a los ciudadanos si las canciones de paz les salvarán de la ruina".