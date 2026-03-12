"Día mundial de la Censura en Internet, Pedro 'Súper Sánchez' presenta su nueva medida estrella: HODIO"

Ana Rosa Quintana: "Sánchez convierte el 'no a la guerra' en su cúpula de hierro personal que le protege de asuntos más espinosos"

Compartir







Ana Rosa Quintana ha comenzado el día comentando el nivel de recursos petroleros con los que cuenta España en este momento de crisis internacional por el conflicto de Oriente Medio. Además, ha cargado contra el Gobierno por las dudas que se encuentran sobre la mesa en relación al nuevo odiómetro para las redes sociales impulsado por Sánchez.

"Buenos días. 92 días. Son las reservas de petróleo que tiene España. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, nuestro país está en torno al puesto 62 en el ranking internacional. Una vez pasados esos tres meses, llenar el depósito, la cesta de la compra… o poner una lavadora podría volverse muy complicado", ha advertido la presentadora al comenzar su editorial.

A continuación, Ana Rosa Quintana ha planteado las dudas sobre la situación energética internacional: "Con Irán amenazando con bloquear el petróleo mundial y disparar los precios, la pregunta es qué pasará después. De momento, el Gobierno ha liberado petróleo para 12 días y medio: un día menos de lo que tendremos que esperar para ver a Sánchez dando explicaciones sobre la guerra en el Congreso. Hoy leemos un estudio que desvela que comer es un 40% más caro que en 2021."

"Casualidad o no, hoy, Día mundial de la Censura en Internet, Pedro 'Súper Sánchez' presenta su nueva medida estrella: un ODIÓMETRO para las redes sociales llamado HODIO… con hache de humo. Me pregunto qué cara habrá puesto Óscar Puente al enterarse. ¿Podrá seguir calificando a sus adversarios como timadores, saco de mierda o de dudoso equilibrio mental? ¿Quién va a medir ese odio?", ha ironizado la presentadora.

En la misma línea, también ha criticado la iniciativa del Ejecutivo:"Un nuevo chiringuito con censura a la carta. No podemos olvidar que la factoría 'Moncloa Producciones' ya tiene en sus éxitos asegurados como el teléfono escacharrao' de la vivienda o el sistema faro, muy parecido. Sánchez está dispuesto a vigilar lo que escribimos en las redes. Según Sánchez, HODIO se escribe con hache, como la palabra hemeroteca, que se ha convertido en su peor enemiga; como hermanísimo; o como esa hacienda que lleva tres años con recaudaciones de récord."

Canal de Whatsapp de Telecinco

"La realidad es que el odio, el de verdad, sí que mata. Y lo hemos visto en el triple crimen machista de Miranda de Ebro: y contra ese odio no sirve una HACHE sino V de vigilancia, P de presupuestos para medidas contra los maltratadores y G de Gobierno eficaz", ha concluido Ana Rosa Quintana.