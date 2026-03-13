Las imágenes de la infancia de las hermanas en 'El diario de Jorge'

Una invitada se desmaya en directo tras el reencuentro con sus hermanos

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Toñi ha compartido en 'El diario de Jorge' la dura infancia que vivió cuando su padre, con tan solo unos días de vida, la dio en adopción porque no podían hacerse cargo de ella. Tras esto, su padre biológico murió en un ajuste de cuentas y ella no pudo conocerle. El programa, tras cuatro meses investigando esta historia, encontró a Carmen, su hermana biológica.

Sin haberse visto nunca, las dos han coincidido en el plató por primera vez en su vida en un lacrimógeno reencuentro: "Tengo ganas de conocerla, para eso estoy aquí. Quiero verla", decía entre lágrimas. Al verse, Toñi le ha dicho a su hermana que no llore más y se han encontrado un parecido más que obvio. En ese momento, Carmen ha entrado y ambas se han fundido en un abrazo increíble y no han podido controlar su llanto en este momento.

Tras su emotivo encuentro en el plató, Toñi y Carmen han descubierto que tienen otra hermana, Eulalia, de la que no sabían de su existencia. Las lágrimas de ambas hermanas han provocado en el llanto del público por el momento que estaban viviendo en el programa. Mediante una fotografía, el presentador, Jorge Javier, les ha desvelado que Eulalia es su hermana y está deseando conocerlas en directo.

Las tres hermanas hablan por primera vez

A continuación, Eulalia ha entrado por teléfono en el programa muy emocionada por descubrir que tiene dos hermanas: "Las imágenes que habéis visto las he mandado yo. Yo sé la historia y a mi padre biológico le ponía cara, aunque no me haya criado", comenzaba ella muy nerviosa. Las fotografías no cesaban, pues Carmen y Toñi seguían descubriendo hermanos a través de las imágenes que tenía su hermana.

Además, Eulalia asegura que no le constan más hermanos, pero, como ha relatado Jorge Javier Vázquez, el programa tiene sospechas de que haya más hermanos biológicos de las tres.