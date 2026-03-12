Lara Guerra 12 MAR 2026 - 21:08h.

Nines perdió a su marido a causa de una enfermedad hace cuatro años; tras esto no ha sido capaz de rehacer su vida

Nines ha llegado de público de 'El diario de Jorge' sin saber que su hija quería darle una bonita sorpresa. Jorge Javier se acercaba hacia ella después de salir en pantalla unas imágenes de ella junto al que era su marido. El hombre falleció hace cuatro años y tras ese momento confiesa que está "sobreviviendo"; estuvo casi 45 años casada con él y deja claro que lo volvería a hacer.

La mujer confiesa que desde que no está su vida es completamente diferente, se siente sola pese a tener la compañía de sus hijos e hijas. Confiesa que le ha costado darse cuenta de que no va a volver. Tras esto, Jorge Javier le pregunta quién cree que le ha podido traer hasta aquí, ella lo tiene claro: "Sé que es mi hija porque me ha pedido que la acompañara".

Mónica tiene 44 años y llega desde Barcelona para dar un ultimátum a su madre; sólo va al trabajo y se vuelve a casa: "Yo necesito mi espacio igual que ella necesita el suyo. Necesita que vaya a comprar, que esté con ella en lugar de con mis amigas". Después de esto, la hija de Nines confiesa que la muerte de su padre fue una época muy dolorosa en la que ambas solo se sentaban una frente a la otra para llorar.

El reencuentro de Nines y Mónica

Entre lágrimas, madre e hija se fundían en un emocionante abrazo. Tras esto, Mónica le lanza el mensaje: "Necesito que cambies, que tengas una nueva vida, que tengas amigas...quiero que salgas. Papá no está, pero tu sigues aquí. Quiero que vivas, mamá y que seas feliz". Nines asegura que lo va a intentar, a lo que Jorge Javier le asegura que "iniciar una vida a esa edad no es fácil, pero no podemos dejarnos llevar y hay que intentarlo".