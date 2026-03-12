Ángela ha puesto fin a sus dudas sobre su amistad con Andrea

Rubén tira de IA para pedirle explicaciones a su íntimo amigo por el robo de un cromo: Lamine Yamal termina cantándole las cuarenta

Compartir







Ángela (21 años, Sevilla) pensaba que había perdido a su amiga Andrea para siempre. Crecieron juntas, vivieron momentos impresionantes en su adolescencia, pero llegó un día que todo lo cambió.

Esta fecha tan marcada tuvo lugar hace dos años, cuando entre mabas se produjo un distaciamiento que se ha puesto fin en 'El diario de Jorge'. Eso sí, antes de que se produjese el reencuentro Ángela no ha podido evitar las lágrimas al hablar de su amiga, a la que daba totalmente por perdida.

"Ella no me entendió y se mosqueó. Se sintió incomoda en mi casa", dice sobre el trágico final. Ángela ha estado emocionada durante toda la entrevista, confesando que siente auténtico amor por su amiga y a la vez rabia por no saber qué fue de ella durante todo este tiempo.

Su emotiva conversación

Finalmente, Andrea ha aparecido por sorpresa en el plató del programa de Telecinco dispuesta a aclarar el conflicto. "¿Qué pasó?", le pregunta Jorge Javier Vázquez refiriéndose al día de la ruptura. "Fui el finde, me iba a quedar tres días y me quedé dos", confiesa.

En aquellos momentos estuvo ayudándola a trabajar y, a la vez, pasó tiempo en su casa. "Nos lo pasamos súper bien. Éramos más pequeñas, en mi mente digo: 'alomejor molesto, o no'", relata.

Andrea ha asegurado que se "agobió" aquél día. "Éramos niñas", aclara. Sin embargo, como toda conversación de amigos que se quieren, Ángela y Andrea han llegado al acuerdo de retomar su relación de amistad, con más fuerza y ganas que nunca. "Ahora podemos hacer los planes que hacíamos de pequeñas", le dice Ángela.