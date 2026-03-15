telecinco.es 15 MAR 2026 - 14:18h.

Carlos Sobera recibe un regalo muy especia de un concursante de 'El precio justo'

Carlos Sobera, ante la jugada de un concursante: "Este no lo aciertas ni de coña"

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Carlos Sobera se encontraba saludando a los primeros concursantes en bajar desde la grada del público hasta el atril cuando uno de ellos, Rafael, le ha querido obsequiar con un regalo muy especial. Se trata de un pañuelo de 'La perla negra', nombre de la charanga a la que pertenece y la cual se encuentra entre el público del plató, amenizando este día tan especial dedicado a las fiestas de las Fallas de Valencia.

Nada más recibir este regalo por parte de este concursante, Carlos Sobera se lo ha colocado sobre la cara y ha dicho lo siguiente: "A mí lo que pasa es que, cuando me regalan esto, me dan ganas de ponerlo y atracar un banco o algo, ¿sabes?", ha comentado con su particular sentido del humor y haciendo referencia a la apariencia que tienen los míticos ladrones en los dibujos animados.

El presentador, que confesaba "sentirse realizado" con este atuendo, ha continuado presentando parte del concurso con el pañuelo. No es la primera vez que el presentador de 'El precio justo' recibe regalos por parte del público que acude a jugar. Hace unas semanas, Carlos Sobera recibió una pesada piedra burxana del pueblo almeriense de Purchena que representa una prueba física de los juegos moriscos que se celebran, cada año, a finales del mes de julio en esta localidad.