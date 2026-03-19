Ana Rosa Quintana: "Este Gobierno vive instalado en la mentira desde hace años"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "El crudo sube, las familias lo tienen crudo, y el Estado se lleva crudo"

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de esta presentadora. En esta ocasión, además de felicitar a todos los padres en su día, ha destacado el comportamiento del Gobierno de Pedro Sanchez.

"Buenos días. Feliz día del padre y No a la guerra. No a los presupuestos. No a la vivienda. No a los trenes. No a nada. Según el presidente del "No es No", todos los Noes del planeta están relacionados. Si no hay presupuestos es porque está ocupado en acabar con la guerra de Irán. Lo ha dicho él mismo. No me molesten con minucias como los presupuestos, que estoy a otra cosa: la paz mundial. Este Gobierno vive instalado en la mentira desde hace años. En noviembre de 2024 con la tragedia de la DANA de fondo, Sánchez decía literalmente: "Este Gobierno tiene una necesidad colosal de aprobar presupuestos", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

"Esa necesidad colosal pasó a una necesidad minúscula cuando vio que no se aprobarían y comenzó a cambiar su discurso señalando que los presupuestos "son un instrumento, no un fin". En junio de 2025 prometió presupuestos antes del 30 de septiembre. En octubre prometió que habría presupuestos antes de fin de año. Y en diciembre prometió que habría presupuestos en el primer trimestre de 2026. Ayer, la ministra Montero dijo que habrá presupuestos durante este año. El presidente se ha abonado a la política del cuñao. Todo pasa por la consigna de sobremesa", ha continuado en directo

Ana Rosa Quintana: "El presidente se ha abonado a la política del cuñao. Todo pasa por la consigna de sobremesa"

"¿Qué no hay presupuestos? No a la guerra. ¿Qué los trenes llegan con retraso? No a la guerra. ¿Qué no se puede acceder a una vivienda? No a la guerra. ¿Qué no te dan cita en el SEPE? No a la guerra. ¿Qué los médicos van a la huelga? No a la guerra. ¿Qué el recibo de la luz y la gasolina están por las nubes? No a la guerra. Tenemos más frentes que en la guerra. Eso sí, presidente, hay un sobre para ti, y no hablamos de Aldama. Dice Sánchez en Tik Tok que los ciudadanos del mundo le escriben cartas apoyando su No a la guerra. Imaginamos esos encabezados epistolares: Querido héroe de la paz, gracias por existir. No a la guerra", ha sentenciado Ana Rosa.