Amigo de María Paloma, sobre su asesinato: "Jamás me hubiera imaginado este final para ella"

José Espinosa, amigo íntimo de María Paloma, se muestra incrédulo y rechaza los rumores sobre su muerte

Colungo, el pueblo de Aragón, conmocionado por el asesinato de María Paloma y la desaparición de otra mujer hace 17 años

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El caso de María Paloma, la mujer de 53 años hallada muerta en el barranco de Las Palomeras (Huesca) tras desaparecer en Barbastro el 17 de enero, ha dado un giro. Lo que en principio parecía un suicidio, ahora se investiga como un presunto crimen.

Las incongruencias en las lesiones del cuerpo y el rastro de movimientos económicos sospechosos llevaron a la Guardia Civil a detener a su exmarido y a su actual pareja, siendo este último quien permanece en prisión provisional.

Más allá de la investigación policial, 'El Programa de Ana Rosa' ha puesto el foco en el testimonio de José Espinosa, amigo íntimo de la víctima, quien se ha mostrado afectado y sorprendido por lo sucedido.

La versión de José Espinosa, amigo íntimo de María Paloma

José se declara "incrédulo" ante la posibilidad de que la actual pareja de Paloma estuviera implicada en su muerte. Según ha relatado, conocía a la víctima desde 2018 y mantuvo una relación cercana con ella hasta poco antes de su desaparición. Ha insistido en que nunca percibió señales de conflicto grave ni sospechas de problemas económicos: “Jamás me ha transmitido que le estuvieran quitando dinero", asegura.

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Uno de los aspectos que más le desconcierta es la supuesta relación entre el exmarido y la actual pareja de Paloma, hipótesis que ha circulado en redes sociales y medios. José ha sido tajante, "jamás, jamás pude intuir algo así", defendiendo que nunca observó indicios de conflictos o secretos ocultos.

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Sobre la relación de la víctima con su exmarido, José la describe como fría y distante. Según le contaba Paloma, él era una persona muy introvertida, lo que generaba frustración en ella, que quería hacer más vida social. En cuanto a su actual pareja, tampoco percibió comportamientos extraños, más allá de problemas personales previos que José conocía.

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José explica cómo se enteró de la desaparición de su amiga

José le envió una invitación de cumpleaños a Paloma el mismo día en que, presuntamente, ocurrió la muerte. Al no recibir respuesta, comenzó a preocuparse, aunque inicialmente la policía le trasladó que se trataba de una "desaparición voluntaria", lo que le tranquilizó. Días después descubrió que, en realidad, Paloma había fallecido al día siguiente de desaparecer: "Estoy alucinando", pensó.

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Además, ha denunciado el daño que están causando los rumores y especulaciones en redes sociales, donde se han difundido teorías sobre la vida personal de la víctima: "Pediría que dejen de decir cosas tan feas", reclama, defendiendo la memoria de su amiga.

El testimonio de José muestra a María Paloma como una mujer sin aparentes conflictos visibles y deja claro el desconcierto de su entorno más cercano. Mientras, la investigación sigue abierta y trata de esclarecer si hubo un móvil económico detrás de la muerte.