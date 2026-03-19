Tania Medina manda un emotivo mensaje por el Día del Padre: ''No deberían faltarnos nunca''
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Hoy es un día muy especial, se celebra el Día del Padre y en el plató de 'El precio justo' se ha celebrado por todo lo alto. En esta ocasión, los aspirantes han tenido la oportunidad de participar por parejas de padres e hijos o hijas como regalo para ellos en este gran día.
Pero, antes de comenzar el primer juego, Tania Medina y Carlos Sobera han hecho una espectacular entrada y la madrina del concurso ha querido aprovechar el momento de este gran día para mandar un mensaje muy especial a su padre.
''Hoy es un día muy especial porque celebramos el Día del Padre y quiero aprovechar porque mi padre es mi confidente y mi pilar en mi vida. Te quiero mucho, papá. A todos los padres, que son maravillosos y que no deberían faltarnos nunca'', ha dicho Tania Medina, emocionada.