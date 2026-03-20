Nuria Morán 20 MAR 2026 - 11:14h.

José María Figaredo, portavoz adjunto de VOX en el Congreso: "Ayer estuvo Iván Espinosa de los Monteros media hora de entrevista en Canal Sur, cuando nos tienen los tiempos cortados ¿No cree que el PP está detrás de esto?"

Espinosa de los Monteros, tras la cancelación de las polémicas jornadas sobre la Guerra Civil: "Esta es la nueva izquierda de superioridad moral"

Compartir







La guerra interna de VOX es más que evidente. Desde que algunas de sus figuras más destacadas fueran expulsadas del partido, varias son las voces que acusan a Santiago Abascal de prescindir de aquellos que puedan hacerle sombra.

Pocas horas después de que José María Figaredo, portavoz adjunto de VOX en el Congreso, acusase al Partido Popular de estar detrás de este intento de "desprestigio" de su partido, 'El Programa de Ana Rosa' ha contado con su entrevista.

"Es evidente que el PP preferiría pactar con el PSOE que con VOX y creo que todo el mundo lo sabe. Lo que están haciendo es tratar de boicotear y sabotear sabotear a VOX", ha arrancado durante su entrevista en directo.

"Génova no es el asunto porque en este momento hay una crisis en VOX", ha dicho Ana Rosa Quintana tratando de reconducir la entrevista hacia el tema del día y por el que han contado con la entrevista de Figaredo. Ante la negativa del portavoz adjunto de VOX en el Congreso a responder a esta pregunta, la presentadora ha insistido de nuevo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Ayer estuvo Iván Espinosa de los Monteros media hora de entrevista en Canal Sur, cuando nos tienen los tiempos cortados ¿No cree que el PP está detrás de esto? 'El Mundo', con una entrevista a doble página el día antes de las elecciones de Extremadura ¿No cree que hay una fuerza política detrás de esto?", ha respondido.

Tras las palabras del político, Ana Rosa ha salido en defensa de los medios de comunicación: "¿Usted cree que al director de 'El Mundo' le dicta el PP lo que tiene que publicar? De verdad, no entren en eso, porque, si entran en eso, están muy equivocados".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

José María Figaredo, portavoz adjunto de VOX en el Congreso: "Veo evidente que Génova tiene una fuerza brutal sobre determinados medios de comunicación"

Figaredo ha continuado insistiendo: "Yo veo evidente que Génova tiene una fuerza brutal sobre determinados medios de comunicación". La presentadora, molesta con estas afirmaciones, le ha lanzado una pregunta: "¿También sobre este medio en el que está usted aquí?"

"Habla usted mucho y hablas de lo que yo no quiero hablar", le ha reprochado la presentadora tras ser acusada por el portavoz de VOX de no dejarle hablar.

"Si quieren ustedes hablar de la crónica rosa, traen a un comentarista y hablan de esto", le ha respondido Figaredo a Ana Rosa tras preguntarle de nuevo por el motivo de las salidas de varios líderes políticos de VOX.