Ana Rosa Quintana: "Al Gobierno le falta combustible en el Congreso para aprobar otro decreto ómnibus"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "El crudo sube, las familias lo tienen crudo, y el Estado se lleva crudo"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que ha destacado la ausencia de presupuestos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y las escasas medidas que se tomarán para paliar la subida de precios debido al conflicto de Oriente Medio.

"Buenos días. Ya está todo preparado para la comparecencia épica del presidente anunciando medidas contra la crisis de la guerra 22 días después. Los asesores de Sánchez dudaban si poner de fondo la música de 'Gladiator' o la de 'Braveheart', pero finalmente escucharemos la banda sonora que compuso John Williams para 'Supermán'. Nuestro súper héroe sin capa comparecerá esta mañana con gesto grave, mirada firme y tono de quien parece narrar el desembarco en Normandía a lo Winston Churchill. En realidad podría tararear el reguetón "Dame más gasolina", porque al Gobierno le falta combustible en el Congreso para aprobar otro decreto ómnibus", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

18670928La presentadora ha continuado: "El presidente tiene que sorber y soplar al mismo tiempo para contentar a sus socios de Sumar, que quieren incluir medidas sobre la Vivienda, y también complacer a Junts y PNV, que no quieren medidas sobre la vivienda. Sumar tragará porque no va a renunciar a sus cinco ministerios. Nuestro súper héroe de la paz ha inaugurado la primavera recién llegado de Bruselas con flores al cuello auto erigido líder pacifista de Occidente mientras eleva a 2.300 millones más el gasto en Defensa y elude firmar la condena conjunta contra los ataques de Irán. Tras la pancarta del "No a la guerra" hay un cheque para hacer la guerra. La épica, en estos casos, cumple una función clara: transformar la expectativa. Si el relato es grandilocuente, cualquier medida, por modesta que sea, parecerá heroica. Un ajuste fiscal se convierte en "blindaje social", un parche energético en "revolución verde", y una ayuda puntual en "escudo histórico".

"En el reverso de la épica, los verdaderos superpoderes del Ejecutivo son gobernar sin presupuestos hasta 2027 y poner a Óscar Puente en Twitter a ironizar sobre el desastre ferroviario en España. Hoy es día para la épica, pero en realidad Sánchez es como ese oficial francés que ha salido a correr por Charles de Gaulle y ha delatado sin querer la ubicación del portaaviones nuclear a través de su APP. El presidente sale a correr en su Peugeot, pero todos sabemos en qué punto está. En la reserva y en punto muerto", ha sentenciado en directo Ana Rosa.