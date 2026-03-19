Lara Guerra 19 MAR 2026 - 21:24h.

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Angie tiene 39 años y llega de Alicante hasta el plató del 'Diario de Jorge' con una dura historia que ha dejado completamente en shock a Jorge Javier. La invitada asegura que ella nació en un lugar violento, del que siempre quiso salir; un testimonio devastador.

Jorge le pide que le especifique cómo es ese tenebroso lugar del que habla, a lo que Angie responde que "yo veía como mataban gente; crecí entre balas en Colombia. Salías de la tienda y había gente disparándose. Esta es la realidad en la que yo nací junto a mi familia. Tu naces donde te toca, pero fui capaz de asumirlo hasta que decidí salir de allí".

Asimismo, Angie explica que con 20 años se fue a Argentina junto a su pareja. Tras esto, cuenta que su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre porque se separó de su madre; fue ella quién se hizo cargo de todos sus hermanos. Al escuchar estas palabras, Jorge se interesa por conocer más a fondo los como era su padre; a lo que ella detalla que la relación fue intermitente y nunca constante. Además, su mayor vicio "siempre fueron las mujeres".

Angie desvela cómo se enfrentó a la situación: "Mi padre enfermó y nunca salió de esa sala"

Sin embargo, después de muchos años, tras recorrer mundo y conocer al padre de sus hijos, retomó la relación con su padre. En esa época él apareció enfermo, pensaban que era COVID, pero con el tiempo le ingresaron: "Él ya no volvió a salir, era un hombre muy joven. Volvió a mi vida para terminar muriendo en mis brazos".

Sobre su madre, ella tenía conocimiento de toda la enfermedad de su padre y Angie le pidió ayuda para poder sostener la situación ya que además, ella tenía dos hijos que cuidar. Pese a que ella aceptó, su padre ya estaba muy grave y "nunca salió de esa sala". Angie confiesa a Jorge Javier que lo sucedido no lo supera y le hace refugiarse en el alcohol y separarse de su pareja: "Durante ocho meses me desahogaba bebiendo; pero me di cuenta que tenía dos hijos y que tenía que dar todo por ellos".