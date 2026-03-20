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A sus 80 años, Rafael desafía cualquier lógica sobre el paso del tiempo. En un escenario donde muchos apenas mantienen la movilidad, él aparece con la energía de alguien de 20, exhibiendo un físico que no solo sorprende, sino que impone respeto. No hay truco ni filtros: su cuerpo es real, trabajado durante décadas con disciplina férrea y una rutina que hoy sigue intacta.

Conocido ya como ‘el abuelo Popeye’, este marbellí se ha convertido en todo un fenómeno. Tricampeón del mundo, seis veces campeón de Europa y el único español que ha conquistado el título de 'Mr. Olimpia', su trayectoria deportiva lo sitúa en una liga propia. Pero más allá de los trofeos, lo que realmente impacta es su estado físico actual: musculatura definida, fuerza intacta y una vitalidad que inspira a generaciones mucho más jóvenes.

Una demostración en directo de excelencia física

Rafael no solo presumió de forma en su conexión en 'El tiempo justo', sino que dejó claro que su físico no es cuestión de genética, sino de carácter: “Esto cuesta trabajo”, viene a demostrar con cada movimiento. Levanta hasta 25 kilos con cada brazo y supera los 60 con el impulso de sus piernas, cifras que ya quisieran muchos deportistas en plena juventud.

En directo, y ante la incredulidad de los presentes, se quitó la camiseta para confirmar el increíble físico que tiene. Incluso se atrevió a hacer el pino y dominadas, demostrando que la edad no es un límite cuando hay constancia detrás. El reportero, Paco Ballesta, también ha demostrado su estado de forma en la conexión.

La disciplina "de un monje"

El secreto, según él mismo explica, es simple pero exigente: “Entreno dos horas al día, más una hora y media de cardio”. A esto se suma una alimentación estricta, basada en hidratos de carbono, claras de huevo y huevos, eliminando por completo el azúcar. Su estilo de vida es casi monacal: entrenar, comer, caminar y descansar.

Su familia confirma que esa disciplina ha sido constante desde siempre. “Es un monje”, asegura su hijo, orgulloso de ver cómo su padre no solo sigue activo, sino que se ha convertido en ejemplo dentro y fuera del gimnasio. De hecho, muchos jóvenes acuden atraídos por su historia, buscando inspiración en alguien que demuestra que nunca es tarde para estar en forma. Rafael lo tiene claro cuando se le pregunta hasta cuándo seguirá: “Hasta que me metan en la caja”, terminaba.