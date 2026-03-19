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Joaquín Prat, tras ver las imágenes inéditas de Paola Olmedo hablando de Carmen Borrego en 'Supervivientes': "Quiere enmendar ese error"

Joaquín Prat, tras ver las imágenes inéditas de Paola Olmedo hablando de Carmen Borrego en 'Supervivientes': "Quiere enmendar ese error"
Joaquín Prat sobre el concurso de Paola Olmedo en ‘Supervivientes’. telecinco.es
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Paola Olmedo ha hablado sobre cómo es Carmen Borrego como abuela, explicando que malcría mucho a su nieto, como suele hacer cualquier abuela: "Cuando yo le voy a dar el niño a Carmen, va súper feliz". Además, Paola destaca que Terelu Campos siempre ha sido muy dulce con todos sus hijos y recuerda que María Teresa Campos llegó a conocer al hijo que tuvo en común con José María Almoguera.

Joaquín Prat, en 'El tiempo justo', compartió su opinión sobre las imágenes inéditas de Paola Olmedo en 'Supervivientes': "Creo que una de las misiones de Paola en el concurso es rehabilitar la figura de Carmen Borrego, que ella misma defenestró en los famosos audios, donde la ponía a parir. Creo que quiere enmendar ese error".

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Joaquín Prat: "Siempre usan frases cortas y nunca acabas de conocerlas realmente"

Yulen Pereira también opinó sobre el concurso de la exmujer de José María Almoguera: "Paola tiene que destaparse un poco más, dejar de lado el tema de las Campos y de sus exparejas, y que podamos conocerla un poco más".

Por último, Joaquín comparó el concurso de Paola con el de Gabriela Guillem: "Me gusta escuchar a Paola, es como Gabriela, es de estas que siempre usan frases cortas y nunca acabas de conocerlas realmente. A Gabriela la hemos visto tres veces en 'De viernes' y todavía no sé qué tipo de persona es, y con Paola me pasa un poco lo mismo".

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