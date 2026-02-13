Joaquín Prat se parte de risa con el secreto del alucinante estado físico de Ramona a sus 84 años

Los consejos de Ramona para tener ese físico a los 84 años: buena dieta y mucho deporte

Sorpresa y carcajadas en ‘El tiempo justo’ durante una conexión en directo con Ramona, una mujer de 84 años, a punto de cumplir 85, que ha dejado sin palabras a Joaquín Prat por su espectacular estado físico a su edad.

La entrevista avanzaba entre consejos de autoestima, energía y disciplina cuando llegó la pregunta inesperada: “¿Y tu pareja qué dice de todo esto?”, preguntaba el presentador a Ramona. La respuesta fue inmediata y demoledora: “¿Qué pareja? ¡Por eso estoy tan bien!”, respondía la mujer, desvelando que ese es su verdadero secreto para tener ese estado físico a su edad.

La respuesta provocó que Joaquín Prat se partiera de risa en pleno directo. Ramona, divertida, remató con un claro “pareja, cero”, dejando claro que, para ella, la tranquilidad y la independencia también forman parte de la receta del bienestar. "¡Qué maravilla!" respondía por su parte Joaquín Prat.

Ejercicio y buena alimentación: los consejos de Ramona

Más allá de la broma que se convirtió en el momentazo de la conexión, Ramona compartió otros pilares fundamentales de su estilo de vida. El primero, el ejercicio diario. Asegura que pasa hasta cuatro horas al día en el gimnasio, aunque matiza que dos de ellas son para socializar: “Hay que ir contenta, el gimnasio no es para sufrir”, explica. Las otras dos horas las dedica a entrenar de forma constante, convencida de que la actividad física es clave para fortalecer músculos, huesos y mente. Además, camina a diario, evita el ascensor y sube escaleras siempre que puede.

El segundo pilar es la alimentación equilibrada y los suplementos. Defiende una dieta sana y el apoyo de suplementos, especialmente omega-3, para mantener en forma el organismo con el paso de los años. Su famoso “bol”, que toma por la noche, incluye plátano, manzana, naranja, tomates cherry y una lata de sardinas, una combinación que, según ella, ayuda a reforzar músculo y cerebro a partir de los 80 años.