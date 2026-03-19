Ana Carrillo 19 MAR 2026 - 19:51h.

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Los colaboradores de 'El tiempo justo' han comentado unas imágenes inéditas que han llegado desde Honduras, en las que Paola Olmedo le cuenta a Ivonne Reyes como es su exsuegra, Carmen Borrego, como abuela del hijo que ella tiene en común con José María Almoguera. Y también han recordado que en la gala de esta noche de 'Supervivientes 2026' se verán las consecuencias que ha tenido una gran tormenta sobre los Cayos Cochinos.

Tras hablar de la conversación de Paola Olmedo, Joaquín Prat ha querido subrayar el gran papel que, en su opinión, está haciendo una de las compañeras de la ex de José María Almoguera. "No se ha quejado ni una sola vez y está en todos los papeles, lo está haciendo muy bien", ha comentado el presentador, al que le han dado la razón tanto Alexia Rivas como Yulen Pereira.

"Está siendo muy lista", ha apuntado la periodista, que se ha mojado y ha revelado que esta concursante está siendo una de sus favoritas de esta edición, como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo. ¡Dale al play para escuchar la conversación al completo!