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Isi viene desde La Rioja y es administrativo en una empresa que se dedica a la venta de ropa y calzado deportivo y de montaña. Este experto en cuentas tiene muy claro lo que haría con el dinero si se lleva un buen pellizco en ‘Allá tú’.

La ilusión de su vida es montar un festival, todos sus amigos se han casado y han celebrado sus despedidas de soltero, y aunque él no cree en eso de pasar por el altar sí que está seguro de que quiere una buena fiesta: “Montaría un festival grandísimo con ese dinero, primero la fiesta, y luego si aparece la persona correcta pues ya pienso en si casarme o no”.

Isi es un apasionado de los números y ha traído hasta el concurso una estrategia a la hora de abrir cajas. Isi se ha guiado por su estrategia y lo cierto es que no le ha salido nada mal.

Casi llegando al final del concurso, Isi tenía en el panel únicamente tres cajas verdes: 2.500, 10.000 y los ansiados 100.000 euros. La banquera, sorprendida por un panel tan espectacular, hacía una oferta difícil de rechazar. ¿Habrá confiado Isi en su estrategia hasta el final o habrá aceptado la oferta? ¡Dale al play!