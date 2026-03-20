Carlos Sobera se queda atónito con la gran jugada de un concursante: ''Esto es muy raro''

telecinco.es 20 MAR 2026 - 14:37h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo entre el presentador y el concursante!

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Joaquín ha conseguido acertar una de las pujas de 'El precio justo', lo que le ha permitido enfrentarse a uno de los juegos del concurso para intentar llevarse los grandes premios, en esta ocasión, el concursante ha tenido la oportunidad de conseguir un bajo y un altavoz.

El concursante ha jugado a 'El precipicio' y ha protagonizado un momentazo junto a Carlos Sobera, que no se creía que a Joaquín se le diese tan bien el juego y ha bromeado junto a él durante un buen rato.

Joaquín ha adivinado el precio justo del primer objeto expuesto, en este caso una pelota de agua. Tras adivinarlo, el presentador se ha alegrado: ''¡Toma ya, impresionante!'', justo después, el concursante ha adivinado el precio justo del segundo producto y Carlos Sobera no podía creérselo.

''Esto es muy raro ¿Cómo lo clavas de esta manera? Es impresionante. Estoy mosqueado, os voy a vigilar a todos, alguno tiene rayos x en la mirada'', ha bromeado Carlos Sobera tras los aciertos del concursante.

Después, Joaquín no ha acertado el precio justo de los siguientes artículos, pero ha llevado a cabo un gran juego y ha conseguido, con su habilidad, llevarse a casa el gran premio que se jugaba, y el presentador le ha felicitado, emocionado: ''Joaquín, eres una máquina, nos vemos en la ruleta''.