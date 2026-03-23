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Natalia dijo delante de todas sus compañeras de 'Casados a primera vista' en la reunión con la sexóloga que no le gustaba el olor corporal ni el olor del aliento de Milton. Unas declaraciones que fueron muy comentadas en redes sociales y por las que les hemos preguntado a Natalia y a Milton, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

La amiga de Laura ha hecho un matiz importante a estas declaraciones, ya que considera que muchas personas han tergiversado sus palabras; mientras que el argentino ha explicado cómo le sentó escuchar a la que era su mujer decir en televisión que no le gustaba su olor corporal, razón por la que abría la ventana al despertarse.

"Me cabreé bastante porque ella solo me había contado una parte", ha comenzado diciendo Milton, que no sabía exactamente lo que Natalia había dicho sobre él hasta que no lo vio por televisión el día en el que se emitió el episodio dedicado a la semana de la intimidad y la complicidad sexual. ¡Dale al play para conocer todas sus declaraciones!