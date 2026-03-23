Borja aclara cómo ha llevado su amigo Ismael las críticas por sus comentarios sobre el físico de Luciana

Compartir







La primera edición de 'Casados a primera vista' ya ha llegado a su fin con un programa especial en directo presentado por Carlos Sobera en Telecinco. Todos los participantes han hablado en exclusiva con la web de Telecinco.es para aclarar algunas de las cuestiones más comentadas en redes sociales. Una de las polémicas que más reacciones suscitó fue la originada a raíz de las críticas que los amigos de Borja, especialmente Ismael, hicieron sobre el físico de Luciana y sus amigas.

En el vídeo que encabeza este artículo tienes las declaraciones al completo tanto de Borja como de Luciana. El empresario de Dos Hermanas ha aclarado si ha estado influenciado por sus amigos y si sigue estando unido a ellos pese a las críticas que le han dirigido a la que fue su mujer y a las amigas de esta. También ha revelado cómo su amigo Ismael ha lidiado con las críticas que le han llovido desde que se emitiera el capítulo de su boda en televisión.

Luciana ha desvelado que los amigos de Borja le han pedido perdón por sus críticas y ha aclarado cómo han sido esas disculpas, que ella ha aceptado. Para descubrir las declaraciones de ambos, ¡dale al play!