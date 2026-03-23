Telecinco.es 23 MAR 2026 - 22:30h.

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Si sueñas con dar el 'sí quiero' y tu verdadera ilusión es casarte, pero esa boda que tanto anhelas no ha llegado todavía, desde 'Casados a primera vista' te buscamos pareja para casarte.

Cómo apuntarte al casting

Para encontrar el amor en el altar, apúntate a este formulario y vive una experiencia única e irrepetible. Una oportunidad en donde encontrarás a tu verdadero amor en un experimento que te dejará sin aliento.

Así es el proceso de inscripción

El casting de ‘Casados a primera vista’ abre su proceso de inscripción con un formulario en el que los aspirantes deben registrarse con sus datos básicos para completar su candidatura en varias fases.

Además, el proceso permite guardar el progreso y retomarlo en cualquier momento, garantizando además los derechos de acceso, rectificación o eliminación de datos según la política de privacidad establecida.

Un fenómeno televisivo en Mediaset

Sin duda, si tenemos que descibrir de alguna manera a 'Casados a primera vista' es de un auténtico fenómeno televisivo. Y es que una serie de solteros que no han encontrado el amor se pondrán en manos de expertos, que formarán parejas después de un riguroso proceso.

Posteriormente, se conocerán directamente en el altar, en una experiencia que pone a prueba si la ciencia puede hacer surgir realmente el amor. Con presencia en más de 30 países y millones de seguidores, ‘Casados a primera vista’ es uno de los formatos internacionales de mayor éxito.