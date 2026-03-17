Ana Carrillo 17 MAR 2026 - 14:42h.

Ana ha subido a Instagram una foto con Luija y sus hijos para compartir con sus seguidores su felicidad

Giro radical en el reencuentro de las parejas en ‘Tras casados a primera vista’ tras sus decisiones más complicadas: reconciliaciones, rupturas y muchas lágrimas

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Ana y Luija, Lorenzo y Laura y Estefanía y Stefan son las tres parejas que, en el reencuentro seis semanas después de 'Casados a primera vista', decidieron seguir hacia adelante con su relación: cada pareja está en un punto diferente y Ana y Luija explicaron que han dado muchos pasos porque él ya conoce a los hijos de ella, Salvador y Azahara, aceptó la propuesta de mudarse a su hogar familiar y se plantea convertirse en padre y cumplir el deseo de Ana de tener un tercer hijo.

Ana y Luija son una de las parejas más queridas de los espectadores del exitoso programa de Telecinco, que han celebrado en redes que los malagueños ya vivan juntos y que él esté tan integrado en la familia de ella, porque recuerdan que ella comenzó la experiencia mostrándose muy cauta y revelando que su intención no era presentar a su pareja y a sus hijos hasta que no pasase un año.

Para agradecerle al programa su ayuda para encontrar el amor y compartir con sus seguidores su felicidad, Ana ha subido a Instagram una foto junto a Luija y sus hijos en la que le da las gracias a 'Casados a primera vista' y a Telecinco y en la que le dedica unas preciosas palabras a su marido: "Tú, Luija, eres la forma más bonita que tuvo la vida de decirme, que aún puedo ser feliz".

La publicación se ha llenado de mensajes de felicitación de sus seguidores, que se han alegrado muchísimo al ver que ha triunfado el amor en la pareja: "Una imagen vale más que mil palabras. Enhorabuena, chicos, os lo merecéis", "¡La más bella historia de amor! ¡Impresionante! ¡Sed felices!", "Lo sabía, no podía salir mal, desde el minuto uno fue mágico, traspasasteis las pantallas de toda España", "Preciosa foto. Enhorabuena chicos. Que seáis muy muy felices", "Qué lección tan bonita nos has dado a todos los que creemos en el amor y en las segundas oportunidades".