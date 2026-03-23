Compartir







Aitor ha declarado la guerra culinaria a Yili, una empleada de su restaurante, porque ambos defienden que su tortilla de patatas en la mejor. "Estoy cansado de que no me tome enserio y vengo dispuesto a demostrarle que hago mejor la tortilla", decía el empresario. Ambos llevan trabajando juntos tres años y antes Yili era la jefa.

Las peleas y la tensión por saber quién es mejor cocinero es el "pan de cada día" en su restaurante. ¿Quién se hará con el título de mejor cocinero de este plato típico de la gastronomía nacional? Jorge Javier Vázquez se ha metido en el papel de "juez implacable" y les ha lanzado una advertencia antes de comenzar el cocinado.

Yili ha entrado el plató y ha descubierto cuál es el motivo por el que ha acudido al programa tras la aparición por sorpresa de Aitor: "Quiero retarte porque mi tortilla es mejor que la tuya", decía él, a lo que ella respondía: "Él hace la tortilla mejor porque yo le he enseñado". El presentador les ha propuesto el reto y los dos se han ido a los fogones con un objetivo: cautivar al juez, que les ha dado algunas pistas: "Sin cebolla y que no babee".

El veredicto de Jorge Javier

Después de todo el programa, Yili y Aitor tenían preparadas sus tortillas. Jorge Javier, sin saber quién ha hecho cada plato y acompañado por una de las invitadas al programa, se ha acercado y ha probado las dos recetas. Tras unos segundos de deliberación, el presentador se ha pronunciado: "Todos queremos un ganador en la vida, pero me parece que las dos están muy bien", decía. Un empate técnico demostrando que maestra y aprendiz, jefe y empleada tienen las mejores tortillas del programa.